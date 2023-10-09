Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi

Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi sürüyor. Erdoğan, Filistin ve İsrail liderlerinin ardından Katar Emiri ile görüştü. Filistinli Najah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman, bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Othman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için devreye girdi." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN