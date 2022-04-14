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Başkan Erdoğan'dan esnaflarla düzenlenen iftar programında flaş açıklamalar

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Giriş: 14.04.2022 21:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan fahiş fiyat artışlarının nedeninin koronavirüs salgını ve Karadeniz'de yaşanan savaş olduğunun altını çizerken, fiyatları haksız şekilde yükseltenlere ilişkin cezaların artacağını vurguladı.

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