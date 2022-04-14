14 Nisan 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan esnaflarla düzenlenen iftar programında flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan fahiş fiyat artışlarının nedeninin koronavirüs salgını ve Karadeniz'de yaşanan savaş olduğunun altını çizerken, fiyatları haksız şekilde yükseltenlere ilişkin cezaların artacağını vurguladı.