Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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