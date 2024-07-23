23 Temmuz 2024, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.