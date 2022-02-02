02 Şubat 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül sözleri: “Bil oğlum! Tarihini şerefinle yaz oğlum…”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde restore edilen ilçe kütüphanesinde bölge illerinden gelen gençlerin de katılımı ile 'Gençlik Buluşmaları'nın Trabzon ayağını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan burada, Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" şarkısını şiir şeklinde okuyarak Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'e adadı.
"Gez oğlum
SANATÇI ESAT KABAKLI'NIN "BİL OĞLUM" ŞARKISI
"Gez oğlum
Vatanına göz dikeni ez oğlum
Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum
Tarihini şerefinle yaz oğlum
Senden gider sonsuzluğa yol oğlum
Dört bir yana salmalısın kol oğlum
Ekmeğini aç olanla böl oğlum
Haram yeme, Hak uğruna öl oğlum"