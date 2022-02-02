Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül sözleri: “Bil oğlum! Tarihini şerefinle yaz oğlum…”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde restore edilen ilçe kütüphanesinde bölge illerinden gelen gençlerin de katılımı ile 'Gençlik Buluşmaları'nın Trabzon ayağını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan burada, Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" şarkısını şiir şeklinde okuyarak Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'e adadı.

SANATÇI ESAT KABAKLI'NIN "BİL OĞLUM" ŞARKISI

"Gez oğlum

Vatanına göz dikeni ez oğlum

Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum

Tarihini şerefinle yaz oğlum

Senden gider sonsuzluğa yol oğlum

Dört bir yana salmalısın kol oğlum

Ekmeğini aç olanla böl oğlum

Haram yeme, Hak uğruna öl oğlum"