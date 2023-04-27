Başkan Erdoğan'dan engelli öğretmen ataması müjdesi

"3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

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