27 Nisan 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan engelli öğretmen ataması müjdesi
"3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.