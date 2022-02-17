Başkan Erdoğan'dan Engelli Memur Ataması Programında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'yle, engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi. Erdoğan, "Döviz kuru prangasını parçalayıp atacağız, sırada enflasyonu tek haneye indirmek var." ifadelerini kullandı.

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