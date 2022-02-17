17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Engelli Memur Ataması Programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Engelli Memur Ataması Programında önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2022 12:58
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'yle, engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi. Erdoğan, "Döviz kuru prangasını parçalayıp atacağız, sırada enflasyonu tek haneye indirmek var." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HDP’siz masa mesajı kime?
HDP’siz masa mesajı kime?
İstanbul’da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İSKİ’nin su zammı teklifine ret!
İSKİ'nin su zammı teklifine ret!
9 terörist öldürüldü
9 terörist öldürüldü
Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Sıla’nın katil zanlısı adliyede
Sıla'nın katil zanlısı adliyede
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler konuştu
Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler konuştu
Bunlar kimi ahmak zannediyor?
"Bunlar kimi ahmak zannediyor?"
Füzeler göreve hazır!
Füzeler göreve hazır!
Daha Fazla Video Göster