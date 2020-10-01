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Başkan Erdoğan'dan dünyaya net Azerbaycan mesajı: Şimdi netice zamanı...

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Giriş: 01.10.2020 14:52
Güncelleme:01.10.2020 14:52
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ettiği konuşmada Azerbaycan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz bu süreci Sayın Putin ve Sayın Macron ile görüştük ama hep oturdular konuştular netice yok. Şimdi netice zamanı Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kesme zamanı...Ermenilerin kadim Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgaline ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlarına karşı kör, sağır, dilsiz kalanların bugün sergiledikleri tavırda iki yüzlülüktür. İşgalcilere sessiz kalıp vatanlarını savunanları ve onların yanında yer alanları suçlayanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur" diyerek tepki gösteri.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a tam destek vererek, "Özellikle Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa ve bunların 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz durumun karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir. Ha bir şey mi isteniyor o zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı." dedi.

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