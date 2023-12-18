18 Aralık 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı nedeniyle resmi ziyarette bulunmak için Macaristan’a geldi. Ziyaretin tarihi olan 18 Aralık'ın da ayrı bir önemi bulunuyor. Öyle ki Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu.