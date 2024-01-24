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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

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Giriş: 24.01.2024 15:07
Başkan Erdoğan'ın Ankara'da önemli konukları var. İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün Başkent'e geldi. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda 10 anlaşma imzalanacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
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