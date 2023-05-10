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Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde 'Sivil Anayasa' vurgusu

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Giriş: 10.05.2023 12:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Sivil Anayasa" vurgusu yaparken, seçim sonrasında bu konunun yeniden gündeme geleceğini açıkladı.
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Başkan Erdoğan’dan Sivil Anayasa vurgusu
Başkan Erdoğan'dan "Sivil Anayasa" vurgusu
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