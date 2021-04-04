Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik değerlendirme toplantısı

İletişim Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Başkan Erdoğan yarın saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısına katılacak. Öte yandan 104 emekli amiralin dün gece Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili darbe imali bildiri yayınlaması büyük tepki çekmişti.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

Öte yandan toplantının içeriğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

SKANDAL BİLDİRİ

104 emekli amiralin dün gece Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili darbe imali bildiri yayınlaması büyük tepki çekmişti.