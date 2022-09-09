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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 09.09.2022 14:22
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin F-16 açıklamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bizi başka yollara sevk etmesinler." dedi.
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
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