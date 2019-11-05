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05.11.2019

Başkan Erdoğan'dan çok önemli faiz ve enflasyon açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisiin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemize geçen sene döviz, faiz, enflasyon üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu. Ve döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik." ifadelerini kullandı.

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