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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye iade-i ziyaret! Özgür Özel ile görüşmede hangi konular konuşulacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 11:01
Siyasetin gündemindeki Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde neler konuşulacak?  Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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