Başkan Erdoğan'dan CHP yorumu: Yaşananlar muhalefetin iç meselesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde tarihi mesajlar verdi. Toplam 5,6 milyar dolarlık dev yatırımın açılışını gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarla enerjide dışa bağımlılığa "dur" diyen Başkan Erdoğan, sadece koltuk kavgasıyla uğraşan muhalefete de sert sözlerle yüklendi.