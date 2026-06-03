Kılıçdaroğlu salı günü CHP grubunda konuşacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler, uzun süredir beklenen ve geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni MYK listesinin ardından yapılan ilk kritik toplantıya çevrildi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin yeni yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Salı günü TBMM’de partisinin grup toplantısına katılarak partililere hitap edeceği öğrenilirken, parti içindeki disiplin süreçleri ve yeni stratejiler de netleşmeye başladı. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, CHP Genel Merkezi’ndeki hareketli dakikaları ve alınan kararları tüm detaylarıyla aktardı.