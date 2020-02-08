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08.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Burhan Felek Atletizm Pistinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pistinin Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Burhan Felek Tesisleri 7 gün 24 saaat hizmet verecek. Bu uygulamayı diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz. Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bir başka daha önemli karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz." dedi.

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