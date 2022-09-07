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Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te kritik uyarı! "FETÖ'ye ve her kılığa giren FETÖ'cülere karşı daha dikkatli olun"

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Giriş: 07.09.2022 01:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek İslam Birliği yeni (Riyaset) hizmet binasının açılışında Boşnak Ulema tarafından tekbirlerle karşılandı. Başkan Erdoğan karşılama sonrası katılımcılara hitap etti ve önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Bosna Hersek de sancılı bir dönemden geçiyor. Zaman zaman savaş söylentilerinin dahi dillendirildiğine şahitlik ediyoruz. Sizler, bu işin mihraplarından, minberlerinden tüm Bosnalı Müslümanlara hitap eden ulemasınız. Dolayısıyla yükünüz ağır. Bir şeyi sağlamanız lazım: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Müslüman olarak Bosna Hersekli olmaya mecbur olduğumuzu unutmayacağız" dedi. Sözü terör ile mücadeleye getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak DEAŞ'ten FETÖ'ye kadar din maskesi takan eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bu şer şebekelerinin evlatlarımızı kandırmasına, onların geleceğini çalmasına izin vermemeliyiz. Bu noktada sizlere FETÖ'ye ve her kılığa giren FETÖ'cülere karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum." mesajını verdi.
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