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Başkan Erdoğan'dan BM Zirvesi öncesi kritik mesajlar: İsrail işgaline karşı BM ve tüm dünyanın sesi çıkmalı

Başkan Erdoğan'dan BM Zirvesi öncesi kritik mesajlar: İsrail işgaline karşı BM ve tüm dünyanın sesi çıkmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 18:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı Etkinliği'ne videolu mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Zirveyi zulme uğrayanlar adına fırsat olarak görüyorum." dedi.
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