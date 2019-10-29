Başkan Erdoğan'dan Beştepe'deki Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseden icazet almadan kendi kararları ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir." dedi. Başkan Erdoğan, Rusya'nın "YPG çekildi" yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "Rusya saat 18.00 itibariyle teröristlerin mutabakat sağlanan bölgeden çıktığını iletti." ifadelerini kullandı.