Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz.