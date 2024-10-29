Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin çıkışına açıklama: Önyargısız değerlendirmek gerekir

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılına özel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "29 Ekim Özel" programında konuştu. Başkan Erdoğan, "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca Bahçeli’nin çıkışına ise "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz." dedi.

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