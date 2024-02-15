Başkan Erdoğan'dan BAE ve Mısır dönüşü flaş mesajlar: Sisi ile görüşmesi, Kalkınma Yolu projesi, Gazze'ye insani yardım, Irak ile temaslar....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün süren Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından yurda döndü. BAE'de önemli temaslarda bulunan, 12 yıl sonra ilk kez gittiği Mısır'da ise önemli anlaşmalar imzalayan Erdoğan uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sisi ile ikili temaslarında Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardımlara ilişkin görüştüklerini söyleyen Erdoğan, yardım tırı sayısının 500-600 düzeyine çıkacağını ifade etti. Türkiye'nin arabulucu rolü ve çözüm odaklı siyasetinin küresel çapta yankıları hakkında da konuşan Erdoğan, "Türkiye, bu konudaki samimiyetini en net biçimde ortaya koymuştur." dedi. Türkiye-Mısır arasında yeni bir dönem başladığını da ifade eden Erdoğan, "Hem bölgemizde hem dünyada barışı ve huzuru korumak için bir arada olmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Erdoğan, Türkiye'nin baş aktörler arasında yer alacağını söyledi..

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