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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Türk Milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

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Giriş: 27.09.2020 14:07
Güncelleme:27.09.2020 14:14
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a alçak saldırısının ardından sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri İlter yeşiltaş aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın alçak saldırısının ardından sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİ, AZERBAYCANLI KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Başkan Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

ERMENİSTAN'IN SALDIRGANLIĞI...

Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.

Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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