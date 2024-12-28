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Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Dengeyi gözeten bir rakam

Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Dengeyi gözeten bir rakam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kübra Kılıç
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Giriş: 28.12.2024 15:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı. Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok.” dedi.
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