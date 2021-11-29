Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulundu. O Uçakta olan A Haber spikeri Banu El, detayları canlı yayında anlattı. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücreti hakkında sorulan soruya "Görüşmelerin akışına göre kararımızı vereceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, "Arttı diye işçi çıkarma olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

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