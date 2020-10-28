Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sözler tutulmazsa ihtiyaç duyduğumuz an harekete geçeriz. Gücümüz ülkedeki tüm terör örgütlerini temizlemeye yeter" diyerek Suriye'ye yeni operasyon mesajı verdi. Başkan Erdoğan, "Fransa'daki ahlaksız derginin beni hedef aldığını duydum. Karikatürü bakmadım. Peygamberime hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yok. Hedef benim şahsım değil savunduğumuz değerlerdir." diyerek çok sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Dün, Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Zeka yoksunu bir adamsın" dedi.