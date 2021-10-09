09 Ekim 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor" dedi. "Muhalefet derin siyasi bunalım içinde" ifadelerine yer veren Erdoğan, CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştiri.