09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2021 18:38
Güncelleme:09.10.2021 18:40
Başkan Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor" dedi. "Muhalefet derin siyasi bunalım içinde" ifadelerine yer veren Erdoğan, CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştiri.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’a pankart sürprizi
Başkan Erdoğan'a pankart sürprizi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erdoğan: Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor
Erdoğan: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor
Başkan Erdoğan 5. Uluslararası Lezzet Festivalinde mangalı böyle yaktı
Başkan Erdoğan 5. Uluslararası Lezzet Festivalinde mangalı böyle yaktı
Başkan Erdoğan Adana’da
Başkan Erdoğan Adana'da
Sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!
Sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!
Bahçeli: Sizden korkan sizin gibi namert olsun!
Bahçeli: Sizden korkan sizin gibi namert olsun!
Başkan Erdoğan Adana’da! Dev projeler açılıyor
Başkan Erdoğan Adana'da! Dev projeler açılıyor
Bahçeli: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir!
Bahçeli: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir!
Türkiye’den Biden’ın skandal mektubuna tepki!
Türkiye'den Biden'ın skandal mektubuna tepki!
Türk polisinden Afgan suç örgütüne flaş operasyon!
Türk polisinden Afgan suç örgütüne flaş operasyon!
135 okul servis aracı trafikten men edildi
135 okul servis aracı trafikten men edildi
Daha Fazla Video Göster