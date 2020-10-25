Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin yaptırım tehditlerine tepki gösterdi. “ABD F-35’lerimizi teslim etmedi” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz" şeklinde konuştu. Peki bu açıklamaların anlamı ne? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Mesut Şöhret A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin yaptırım tehditlerine tepki gösterdi. "ABD F-35'lerimizi teslim etmedi" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz" şeklinde konuştu. Peki bu açıklamaların anlamı ne? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Mesut Şöhret A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'DEN İKİRCİKLİ YANLI TUTUM

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: ABD son derece ikircikli ve yanlı bir tutumla Türkiye'yi suçlayıcı eğilimler içinde. Proje ortağı olduğumuz halde parasını ödediğimiz halde binden fazla parça üretmiş olduğumuz halde bizi F-35'den çıkartıp gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Ege'de kuvvet dengesini bizim aleyhimize bozmak yakışıyor mu? Bu açılardan bakıldığı zaman ABD ilginç bir şekilde Türkiye üniter yapısını bozucu pek çok denklemin altına imza atmışken bir yandan da kendisinde bizi suçlama cüretinde bulunuyor. Bir öz eleştiriye ihtiyaçları var.

TÜRKİYE'Yİ BİAT ETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Türkiye'yi yola getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi biat ettirmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye artık böyle bir ülke değil. Türkiye onlara onurlu bir iş birliğine hayır demeyecektir. Ama onursuz bir iş birliğine bir proxy devleti olmaya sonuna kadar hayır diyor Başkan Erdoğan.

ÇİFTE STANDART

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Mesut Şöhret: S-400'ler S-300'lere göre biraz daha gelişmiş bir model. Dolayısıyla bunların bu şekilde kullanılmasının NATO için bir tehdit olacağını düşünüyor. Buradaki S-400'ler sanki NATO sistemini bloke edecekmiş gibi sanki NATO'nun hava savunma sistemlerine darbe vuracakmış gibi lanse etmeleri açıkçası tam bir çifte standart diye değerlendiriyorum.