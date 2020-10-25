Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Malatya'nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde kültürümüzde medeniyetimiz de burada çiçek açıyor. Malatya Battal Gazi'lerin tarih yazdığı şehir. Malatya'nın Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan şehir… Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir...

AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur.

Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Depremin yıl dönümünde konut inşaatını tamamlamış olacağız.

HOLLANDALI IRKÇI VEKiLE TEPKİ

Hollanda'da milletvekili müsvettesi var. Bir kere haddini bileceksin. Kiminle yol yürüdüğünü bileceksin. Faşizim bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var.

detaylar gelecek...

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