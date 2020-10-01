Başkan Erdoğan'dan 4. Kadın Konferansı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kadın Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM "4. Kadın Konferansı 25. yıl dönümü" Yüksek Düzeyli Etkinlikliğine video mesajla katıldı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."