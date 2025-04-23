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Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan’da Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedefe ulaşana kadar durmayacağız

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan'da Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedefe ulaşana kadar durmayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 18:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de 23 Nisan etkinliği kapsamında çocuklar misafir edildi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı mesajı vererek "Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büyük heyecanıdır." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan’da Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedefe ulaşana kadar durmayacağız
23 Nisan’da Türkiye Yüzyılı mesajı!
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