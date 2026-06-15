Başkan Erdoğan'dan 2026 mesajı: Türkiye için zirveler yılı oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk inişiyle hizmete girecek olan Ankara Havalimanı, sivil havacılığın yanı sıra diplomatik ve stratejik görevler üstlenecek. "ANK" koduyla faaliyet gösterecek havalimanı, 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayacak. 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Başkan Erdoğan havalimanının açılış töreninde konuşurken 2026 yılının Türkiye için "zirveler yılı" olduğunu vurguladı. Kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan "Ülkemizin diplomasideki konumunu güçlendiriyoruz" dedi.