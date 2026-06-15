CHP’de ihraç listesi genişliyor: Yeni isimler yolda

CHP Genel Merkezi'nde "değişim" tartışmaları ve disiplin sevkleriyle sarsılan siyaset koridorlarında sular durulmuyor. Dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebi ve Parti Meclisi'ndeki toplu istifaların ardından gözler yarın yapılacak grup toplantısına ve çarşamba günkü kritik MYK toplantısına çevrildi. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, CHP kulislerinde konuşulan son gelişmeleri ve partideki "arınma" operasyonunun detaylarını canlı yayında aktardı.