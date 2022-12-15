15 Aralık 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'a "Son kez yetki" sözü soruldu: Bayrağı gençlere teslim edeceğiz | "Bu Erdoğan’ın siyasetten çekildiği anlamına gelmez"
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Samsun'da vatandaşlara hitap ederken 2023 seçimlerini kastederek 'son kez yetki' istemesiyle ilgili soruya "Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez" yanıtını verdi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.