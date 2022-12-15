15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'a "Son kez yetki" sözü soruldu: Bayrağı gençlere teslim edeceğiz | "Bu Erdoğan’ın siyasetten çekildiği anlamına gelmez"

Başkan Erdoğan'a "Son kez yetki" sözü soruldu: Bayrağı gençlere teslim edeceğiz | "Bu Erdoğan’ın siyasetten çekildiği anlamına gelmez"

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2022 13:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Samsun'da vatandaşlara hitap ederken 2023 seçimlerini kastederek 'son kez yetki' istemesiyle ilgili soruya "Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez" yanıtını verdi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayrağı gençlere teslim edeceğiz
"Bayrağı gençlere teslim edeceğiz"
Erdoğan’dan EYT ve asgari ücret...
Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret...
Başkan Erdoğan: Hayatı şov! Dürüst değil
Başkan Erdoğan: Hayatı şov! Dürüst değil
Türkmen gazı mesajı: Talimat verdim
Türkmen gazı mesajı: Talimat verdim
Kılıçdaroğlu’ndan Halk TV’de Akşener sözleri
Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'de Akşener sözleri
İmamoğlu ve Akşener’den Kılıçdaroğlu’na tuzak!
İmamoğlu ve Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tuzak!
Hayalet ağlar temizleniyor!
Hayalet ağlar temizleniyor!
Yunanistan KIZILELMA’yı konuşuyor
Yunanistan KIZILELMA'yı konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!
A Haber görüntüledi
A Haber görüntüledi
Ege’de Yunan zulmü kamerada
Ege'de Yunan zulmü kamerada
Daha Fazla Video Göster