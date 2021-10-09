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Başkan Erdoğan'a pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.10.2021 18:38
Adana'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililerle buluştu. Erdoğan'ın buradaki konuşması sırasında açılan "Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar" pankartı dikkat çekti. Erdoğan, yıllar öncesinde yine Adana'da açılan bir pankartı da unutamadığını söyledi. O pankartta ise "Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz." ifadelerinin yazdığını anlattı.
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