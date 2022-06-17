17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan yerli otomobil TOGG için tarih verdi | 'Büyük Ekonomiler Forumu'nda flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan yerli otomobil TOGG için tarih verdi | 'Büyük Ekonomiler Forumu'nda flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2022 17:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na Vahdettin Köşkü’nden hitap etti. "Yeşil Eylem Planı'nı kabul ettik" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil TOGG için de tarih verdi. Ukrayna'da yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yerli otomobil TOGG için tarih verdi
Yerli otomobil TOGG için tarih verdi
WSJ: İsrail saldırılarında ABD parmağı!
WSJ: İsrail saldırılarında ABD parmağı!
Putin’den yaptırımlara tepki!
Putin’den yaptırımlara tepki!
Sözleri Atina’da nasıl yankılandı?
Sözleri Atina'da nasıl yankılandı?
Yunanistan ile toplantılarımızı bitirdik
"Yunanistan ile toplantılarımızı bitirdik"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda
"PKK İsveç’i adeta rehin almış durumda"
A Haber çekimi sırasında patlama!
A Haber çekimi sırasında patlama!
Bahçeli’den YKS mesajı
Bahçeli'den YKS mesajı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Adaların hukuki statüsü neden yok sayıldı?
Adaların hukuki statüsü neden yok sayıldı?
Cephe hattında neler yaşanıyor?
Cephe hattında neler yaşanıyor?
Daha Fazla Video Göster