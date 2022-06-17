17 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan yerli otomobil TOGG için tarih verdi | 'Büyük Ekonomiler Forumu'nda flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na Vahdettin Köşkü’nden hitap etti. "Yeşil Eylem Planı'nı kabul ettik" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil TOGG için de tarih verdi. Ukrayna'da yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir." şeklinde konuştu.