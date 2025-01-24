24 Ocak 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan: Yangın faciasında 14 gözaltı var acıyı yaşatanlar hesap verecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bolu’da yaşanan yangın faciasıyla ilgili olarak “Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını yürütüyor. Facia tüm yönleriyle araştırılıyor. Hepimizi derinden yaralayan bu üzücü olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Acıyı yaşatanlar hesap verecek.” dedi.