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Başkan Erdoğan: Yangın faciasında 14 gözaltı var acıyı yaşatanlar hesap verecek

Başkan Erdoğan: Yangın faciasında 14 gözaltı var acıyı yaşatanlar hesap verecek

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 15:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bolu’da yaşanan yangın faciasıyla ilgili olarak “Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını yürütüyor. Facia tüm yönleriyle araştırılıyor. Hepimizi derinden yaralayan bu üzücü olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Acıyı yaşatanlar hesap verecek.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Yangın faciasında 14 gözaltı var acıyı yaşatanlar hesap verecek
Acıyı yaşatanlar hesap verecek
"Acıyı yaşatanlar hesap verecek"
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