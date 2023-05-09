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Başkan Erdoğan: ''Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek''

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2023 20:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda on binlerin katıldığı AK Parti'nin Adana mitinginde konuşuyor. Başkan Erdoğan, ''Karşımızdaki tablo bu. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1.5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.'' dedi.
’’Vay vay Kemal olarak veda edecek’’
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