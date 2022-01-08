08 Ocak 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti: Karaman-Konya hattında hızlı treni test etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak treni kullandı. Başkan Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hızlı trenle Karaman'a gitti.