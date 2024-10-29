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Başkan Erdoğan TUSAŞ'ta! Gökbey'in teslim töreni

Başkan Erdoğan TUSAŞ'ta! Gökbey'in teslim töreni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 16:36
Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katıldı.
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