Başkan Erdoğan: Türk Kürt kardeşliği ağır yaralar aldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuştu. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. 41 yılda terörün Türkiye ekonomisine verdiği zarar, doğrudan ve dolaylı olarak 2 trilyon doları bulduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve kudretlidir. Hiçbir gücün karşısında diz çökmeyiz” dedi.

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