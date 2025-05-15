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Başkan Erdoğan: Türk Kürt kardeşliği ağır yaralar aldı!

Başkan Erdoğan: Türk Kürt kardeşliği ağır yaralar aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 22:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuştu. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. 41 yılda terörün Türkiye ekonomisine verdiği zarar, doğrudan ve dolaylı olarak 2 trilyon doları bulduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve kudretlidir. Hiçbir gücün karşısında diz çökmeyiz” dedi.
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Başkan Erdoğan: Türk Kürt kardeşliği ağır yaralar aldı!
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