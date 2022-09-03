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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e gidiyor

A Haber
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Giriş: 03.09.2022 10:33
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yerli ve milli sitemlerle ziyaretçilerine farklı deneyimler kazandırıyor. Yoğun ilgi gören TEKNOFEST Karadeniz 5. gününde. Başkan Erdoğan da bugün TEKNOFEST'e katılacak. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan o noktadan detayları aktardı.
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Başkan Erdoğan TEKNOFEST’e gidiyor
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e gidiyor
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