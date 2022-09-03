Başkan Erdoğan TEKNOFEST’e gidiyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yerli ve milli sitemlerle ziyaretçilerine farklı deneyimler kazandırıyor. Yoğun ilgi gören TEKNOFEST Karadeniz 5. gününde. Başkan Erdoğan da bugün TEKNOFEST'e katılacak. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan o noktadan detayları aktardı.

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