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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim devam edecek mi? Şubeler çoğalacak mı?

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Giriş: 19.08.2022 12:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermesinin ardından Tarım Kredi ürünlerde indirime gitti. Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki ‘Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin. Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500’e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim." dedi.
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