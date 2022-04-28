28 Nisan 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor
Başkan Erdoğan bugün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksi ile şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.