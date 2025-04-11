Başkan Erdoğan: Suriye’nin bütünlüğü konusunda gerekli adımları atıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz. Suriye'nin bütünlüğü konusunda gerekli adımları atıyoruz. Suriye'de istikrarsızlık isteyenlere izin vermeyiz.” dedi.

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