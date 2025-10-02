Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum!

02 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 15:18
Güncelleme:02.10.2025 15:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Sumud baskınını lanetlediğini söylerken soykırım kadrosunun insanlık suçunu gizlemek istediğinin altını çizdi. CHP'de yaşanan rant oyunlarını yorumlayan Başkan Erdoğan "AK Parti olarak rantçı değil halkçı belediyelerimiz var." ifadelerini kullandı. Belediyelerin röntgenini çektiklerini vurgulayan Erdoğan şehrine hizmet etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.
