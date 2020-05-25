Başkan Erdoğan şehit ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart tarihinde İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum" diyen şehit annesi Nermin Ak'a, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.