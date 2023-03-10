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Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı! İŞTE TARİHİ ANLAR

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 14:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak. Başkan Erdoğan, seçimlerin yenilenmesi kararını saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzaladı. İşte o tarihi anlar...
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