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Başkan Erdoğan: Seçim belirsizliği ortadan kalktı artık bu konuda elimiz daha güçlü

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Giriş: 17.06.2023 15:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan "Bir süredir dünya ile birlikte başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliği ortadan kalktı, artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümü oluşturuyor" sözlerini kullandı.
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